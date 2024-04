Zerocalcare | in Palestina | un abominio di dimensioni storiche

(Di lunedì 8 aprile 2024) L'Aquila - Il fumettistaha espresso forte preoccupazione per la situazione in, definendola un "orrore" e un "" che sta assumendo. Durante un evento all'Aquila, ha dichiarato: "Quello che sta accadendo inè un orrore, unche sta diventando qualcosa di storico a cui stiamo assistendo, senza che nessuno riesca a fare nulla per impedirlo". Rech ha anche evidenziato il numero delle vittime, oltre 30mila, sottolineando la gravità della situazione attuale. Riflettendo sul suo rifiuto di partecipare al Lucca Comics lo scorso ottobre a causa del patrocinio della manifestazione da parte dell'ambasciata israeliana in Italia,ha ribadito la sua posizione. Presente all'incontro ...

Palestina, gli artisti italiani si mobilitano - Sulla piattaforma Artists for Palestine rendono pubblica la scelta di non accettare né inviti professionali in Israele, né finanziamenti da istituzioni legate al suo governo. Tra i nomi: Zerocalcare, ...redattoresociale

