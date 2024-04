Zenith | il cuore non basta Il sigillo finale è del River

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024)Prato 2Pieve 3PRATO: Brunelli, Bucciantini, Castiello, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Saccenti, Chiaramonti, Rosi, Ciravegna. A disp.: Pellegrini, Gonfiantini, Lombardi, Luka, Mari, Moretti, Mariani, Braccesi, Falteri. All. Settesoldi.PIEVE: Biggeri, Bachini, Filippi, Penco, Leshi, Di Giulio, Magera, Cecchini, Morelli, El Hadoui, Belluomini. A disp.: Satti M., Fruzzetti, Pieretti, Lunardi, Tocci, Giannotti, Satti F., Ramacciotti, Marzi. All. Fanani. Arbitro: Galligani di Pistoia. Reti: 2’ Ciravegna, 28’ Cecchini, 73’ Rosi, 81’ e 95’ Fruzzetti. Si interrompe bruscamente la striscia positiva dellaPrato, che al termine di una partita non adatta ai deboli diviene battuta per 3-2 dalPieve. Con questo scivolone i ...