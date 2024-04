Zarraga avvisa l’Inter | «Si può! Udinese forte con club importanti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tutto pronto per il Monday Match di stasera:e Inter stanno per scendere in campo. Prima del fischio d’inizio della sfida interviene Oiersu Sky Sport 24. PROVA IMPORTANTE – Manca poco a-Inter. Prima della sfida al Bluenergy Stadium Oierdichiara: «Cosa si aspetta da me il mister? Alla fine devo essere me stesso, so cosa devo fare, sono bravo con la palla, è la cosa piùdi me e devo aiutare la squadra. Possiamo battere? Sì certo, alla fine abbiamo dimostrato che siamo forti contro le squadre più. Oggi è una prova importante per noi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...