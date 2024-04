Zaniolo Napoli | fumata bianca possibile La risposta del giocatore

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 8 aprile 2024), ecco ladefinitiva del centrocampista ex Roma in ottica calciomercato. La situazione L’Italia è al centro dei pensieri di Nicolòe per questo si sta già muovendo tramite il suo agente per tornare a giocare in Serie A, con una squadra italiana praticamente in pole position sull’exdella Roma. Come riportato da Calciomercato.com,