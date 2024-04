WWE | Altre due leggende avrebbero dovuto apparire a WrestleMania XL

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 8 aprile 2024)XL è stata, con molta probabilità, la più grande edizione di tutti i tempi dello Showcase of Immortals ed ha inaugurato una nuova era per la WWE. Durante le due serate, numerose sono state anche le celebrità che hanno partecipato all’evento: grandi star come Snoop Dogg e Travis Kelce, ma anche figure provenienti dal mondo del wrestling come Stephanie McMahon, Bubba Ray Dudley, John Cena e The Undertaker. Nulla di fatto Fightful Select, tuttavia, riporta che altri due nomiprendere parte alla seconda serata di: si tratta di Lita e Trish Stratus. I piani per le due atlete sono stati, tuttavia, scartati.