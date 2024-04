WrestleMania 40 | risultati | due nuovi campioni del mondo!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Lo show più atteso dell’anno si è finalmente palesato e concluso nella notte italiana. Le sorprese, per così dire, non sono di certo mancate con tutti i fan sparsi nelche saranno certamente soddisfatti deiemersi nella Night 2 di40. O XL, fate voi. Ildella WWE possiede duedel: Cody Rhodes ha posto fine al lungo regno di terrore di Roman Reigns sconfiggendo il Tribal Chief coronando il suo sogno di diventare il numero uno della Federazione di Stamford dopo una lunghissima attesa; anche Seth Rollins ha alzato bandiera bianca contro Drew McIntyre, ma il giogo dello scozzese è durato pochissimo perché Damian Priest ha sfruttato il momento incassando il Money in the Bank con successo. È il newyorchese il nuovo ...