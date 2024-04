Windows 11 | Immagini Leak della Versione 24H2 LTSC Prima dell’Annuncio Ufficiale

(Di lunedì 8 aprile 2024) Le primedi11 sono trapelate su Internet. Qualcuno ha pubblicatoprossimacon il numero di build 26100.1, permettendo a chiunque sia audace di provare il sistema operativodel suo annuncioe del rilascio. Per coloro che non lo … ?

Come utilizzare Windows Backup per trasferire facilmente su un nuovo PC - Tra i tanti modi per trasferire i tuoi dati oggigiorno, Windows Backup offre una soluzione semplice e affidabile. L’opzione che sceglierai dipenderà dall’uso che fai del tuo computer. Se desideri ...finanzanews24

NASA Ingenuity: NASA Perseverance cattura una nuovo foto del drone marziano - Negli scorsi giorni il rover NASA Perseverance ha catturato una nuovo foto del drone marziano NASA Ingenuity grazie alla fotocamera Mastcam-Z (di sinistra). La distanza tra rover e drone è di circa 30 ...hwupgrade

Le Immagini Webp non le vuole nessuno, così Google si inventa un JPG nuovo di zecca - Google ha sviluppato un nuovo algoritmo di compressione, Jpegli, che promette un miglioramento del 35% nella compressione delle Immagini JPEG, migliorando la qualità e risparmiando spazio di archiviaz ...tomshw