Vuoi curarti? Paga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Oggi, martedì, il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore alla Salute Raffaele Donini presentano, in pompa magna, il piano per abbattere le liste d'attesa. La stessa cosa hanno fatto venerdì scorso, nelle Marche, Francesco Acquaroli e Filippo Saltamartini, presidente e assessore. Quello delle liste d'attesa è il problema dei problemi della sanità: tutti ci girano attorno per cercare soluzioni serie, pochi ci sono riusciti. Proclami a parte, di destra o di sinistra che siano, la realtà è che il nostro-vostro Carlino, da sempre insediato nelle due regioni, racconta un giorno sì e l'altro pure di lettori infuriati che si sfogano perché hanno prenotato una visita e il primo posto utile è magari disponibile nel 2026. E magari questi lettori infuriati hanno 80, 85, 90 anni…Diciamola tutta: in Italia, se una persona vuole curarsi bene, devere. Non ...