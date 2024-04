Vtb | game over a Olbia

(Di lunedì 8 aprile 2024) Hermaea3 Fcredil Bologna 0 (25-15, 25-7, 25-17) VOLLEY HERMAEA : Schmit 3, Adriano 21, Anello 5, Gannar 12, Partenio 15, Fontemaggi 5, Blasi (L1). Non entrate: Orlandi, Civetta, Farina, Filigheddu (L2), Imamura, Marku, Del Prete. All. Guadalupi. VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 4, Lotti 3, Tresoldi 5, Neriotti 1, Saccani 1, Tellaroli 1, Laporta (L1); Taiani (L2), Del Federico, Fiore 5, Bongiovanni, Bovolo 4, Rossi 2. All. Alberti. Arbitri: Grossi e Pescatore. Bologna crolla sotto il peso di un match che vale una stagione: asarebbe servita un’impresa, ovvero un successo per 3-0 o 3-1 per la salvezza, invece arriva un ko senza appello. Retrocessione in B1 e lacrime per le rossoblù, anon c’è partita, la Fcredil non oppone neppure resistenza. Quello sardo è praticamente un monologo, con il secondo set che ...

