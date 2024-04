Volley Salento La Virtus Tricase cade a Polignano e vede avvicinarsi lo spettro dai playout

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 8 aprile 2024) Pubblicato il 8 Aprile, 2024 Durante il weekend si è giocata la 19esima giornata del campionato di primo livello di Serie C maschile di. Per quanto riguarda il girone B di questa categoria, nel tardo pomeriggio di sabato, è andato in scena, in quel di, il match tra i padroni di casa della Newe la1967. La sfida metteva di fronte due squadre con obiettivi ed ambizioni diverse. La compagine di casa, infatti, punta ancora alla promozione in Serie B, mentre gli ospiti stanno cercando a tutti i costi di evitare di passare sotto le forche caudine deie di restare nella categoria. Ipotesi quest’ultima che, dopo la brutta sconfitta di sabato e a tre giornate dalla fine della regular season, diventa sempre più complicata. La ...