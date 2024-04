Vladimir Luxuria saluta Alvin | “Un grandissimo inviato dell’Isola dei Famosi | un grande bacio a lui”

Isola, Vladimir Luxuria nomina in diretta Ilary Blasi: cosa ha detto - Lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5 va in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2024. A condurre c'è Vladimir Luxuria, all'esordio della conduzione di un programma così importante.today

Isola, frecciatina cult di Vladimir Luxuria a Sonia Bruganelli: «Da opinionista a naufraga è un attimo». La reazione dell'ex di Bonolis - Vladimir Luxuria lancia la sua prima frecciatina all'opinionista Sonia Bruganelli e lo fa utilizzando una delle frasi cult dei reality. Usata in passato da Ilary Blasi prima nei confronti ...leggo

Isola dei Famosi 2024, Tonia Romano non sbarca in Honduras: «Ha avuto un problema di salute». Interviene Luxuria: cosa è successo - Tonia Romano non è in Honduras. L'ex dell'esercito e vigile del fuoco era stata arruolata all'ultimo nel cast de L'Isola dei Famosi 2024, l'annuncio del suo arrivo ...ilmessaggero