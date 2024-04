Secondo gli ultimi gossip, tutti i look che Vladimir Luxuria indosserà a L'Isola dei Famosi saranno "controllati" dai vertici Mediaset L'articolo Vladimir Luxuria , i look all’Isola “controllati” dai ... (novella2000)

com’era Vladimir Luxuria prima? Come sappiamo, l’attuale conduttrice de L’Isola dei Famosi non è nata donna e su Instagram, di tanto in tanto, ha pubblicato qualche foto inedita del periodo ... (donnapop)