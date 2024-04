Vladimir Luxuria apre l’Isola dei Famosi 2024 salutando Ilary Blasi | “Grazie per l’incoraggiamento”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 8 aprile 2024)ha aperto l'Isola dei, in onda lunedì 8 aprile su Canale 5,le conduttrici che l'hanno preceduta, da Simona Ventura ad Alessia Marcuzzi. Un saluto speciale poi a: "Dulcis in fundo la mia amica, ieri ci siamo sentite. Grazie per le belle parole di incoraggiamento".