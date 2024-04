Viva Rai 2 | Sofia Goggia commenta con Fiorello i due piedi sinistri sulla cover | “La Schlein vuole ripartire dai miei piedi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) “Il caso” deidiha tenuto banco tutto il weekend tra meme e reazioni divertite. L’ormai famoso scatto della sciatricedel settimanale 7 de Il Corriere della Sera ha destato non solo ironia, ma anche qualche dubbio su come quello scatto, evidentemente editato male, sia finito su una delle copertine più prestigiose del nostro Paese. Il celebre fotografo Massimo Sestini ha spiegato: “Il mio postproducer ha deciso di sostituire un piede che aveva una posizione meno bella con un altro, a mia insaputa, e ha sbagliato. Purtroppo avrei dovuto verificare ogni singolo fotogramma ma stavo partendo per la Terra del Fuoco, dove mi sono imbarcato sull’Amerigo Vespucci, un viaggio di due settimane che non mi ha dato modo di controllare il suo ...