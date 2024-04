Viva Rai 2 | Goggia replica con ironia alla copertina di Sette

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 8 aprile 2024) Le parole della campionessa “Il lunedì siamo gasatissimi”, aRai2! si entra così nella seconda settimana del mese. Ospite, anche se telefonica della puntata la sciatrice Sofia. Di quest’ultima si è parlato a lungo, in queste settimane, dopo una sua intervista concessa a, inserto di Corriere della Sera. La foto è stata infatti ritoccata con laa cui sono stati “applicati” due piedi sinistri e un braccio destro notevolmente allungato. Oggi, in collegamento telefonico, ha risposto cona quanto accaduto.e battute una di fila all’altro per la sciatrice, ferma da qualche mese per l’ennesimo infortunio. Leggi anche: Sofiasi racconta dopo l’ultimo infortunio: “Ero disperata, ma c’è di peggio” “Ma i genitori si sono preoccupati per ...