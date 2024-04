Vittoria al tie break Invicta | gara pazzesca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024), due punti e terzo posto confermato per l’di Fabrizio Rolando in serie B maschile. Col successo casalingo per 3-2 in rimonta sul Civita Castellana i grossetani restano saldamente al terzo posto rimandando indietro proprio gli avversari che ambivano a recuperare punti per la piazza d’onore. Grandeche, sotto 2-0, ha saputo ricompattarsi ed andare poi a vincere con una prova maiuscola davanti ad un pubblico caldissimo che è accorso numeroso al PalaMaroncelli. "I tifosi erano entusiasti, si sono divertiti – ha detto un felicissimo coach Rolando a fine incontro –. Siamo partiti concentrati, ma loro hanno espresso una grande pallavolo. Noi poi ci siamo sciolti e siamo usciti alla distanza e ci siamo ripresi la partita. Volevamo tenere alta la tensione in campionato. Con questarimaniamo ...