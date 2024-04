Vittima della sindrome di Stoccolma | la frase con cui Renzi umilia Schlein

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) "Non mi avete visto fino ad oggi - e non mi vedrete nemmeno d'ora in poi - rispondere al chiacchiericcio di chi vuole sporcare questo progetto con una battaglia nel fango di basso livello. Noi di Italia viva pensiamo che non si faccia politica con i sondaggi e i veti, ma con le idee e i voti". Queste le parole di Matteonella sua Enews, dove esprime soddisfazione per la lista per gli "Stati Uniti d'Europa", in vista delle prossime elezioni europee. "Non abbiamo messo veti, non abbiamo accettato veti: chi vuole dare una mano e' il benvenuto, purché si ragioni del sogno europeo e non di piccole ossessioni personali", conclude il leader di Italia viva. Dunque, l'ex premier prende la mira ed apre il fuoco contro il Nazareno. "Il Pd che insegue il Movimento 5 Stelle va in debito d'ossigeno. Perché? Perché Giuseppe Conte ha un unico obiettivo: distruggere il Pd. E il ...