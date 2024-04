Violenza legittima se antifascista | Cruciani travolge Christian Raimo

(Di lunedì 8 aprile 2024) Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato di avere avviato delle verifiche in merito alle dichiarazioni rilasciate dain tv nel corso della trasmissione L'aria che tira., scrittore, ex assessore alla Cultura a Roma e insegnante in un liceo di Roma, lo scorso 29 marzo è stato ospite di David Parenzo e, parlando del caso di Ilaria Salis, ha affermato che “i nazisti vanno picchiati”. Parole, queste, che hanno sollevato un'accesa polemica e che sono state prontamente condannate da molti. Il punto su cui si è infuocato lo scontro è legato al doppiopesismo della sinistra. È questo il tema finito al centro di un intervento di Giuseppe. “Che cosa abbiamo imparato in questi giorni di ferro, di discussione anche molto accesa su quello che ha detto il signor ...

Christian Raimo, Cruciani lo travolge: "Violenza legittima se antifascista" - Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato di avere avviato delle verifiche in merito alle dichiarazioni rilasciate da ...iltempo

Papa Francesco: «Maternità surrogata diventi delitto universale. Rispetto per i gay, ma teoria gender pericolosissima» - Papa Francesco parte dalla difesa dei diritti umani per condannare in modo netto, anzi nettissimo l'aborto, l'utero in affitto, i femminicidi, la teoria del gender anche se, in un ...leggo

Papa Francesco: «Maternità surrogata diventi delitto universale. Rispettare i gay, ma teoria gender pericolosissima» - Papa Francesco parte dalla difesa dei diritti umani per condannare in modo netto, anzi nettissimo l'aborto, l'utero in affitto, i femminicidi, la teoria del gender anche se, in un ...ilgazzettino