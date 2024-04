Vinci Casa | è uscita alla scoperto | “Sogno realizzato”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 8 aprile 2024), una donna che ha giocato a questo gioco è uscito allo. Ecco com’è andata quella giornata che gli ha decisamente e clamorosamente cambiato la vita Ha deciso di uscire allo, raccontando ad Agimeg.it, l’agenzia che si occupa del gioco in Italia, quella che è la sua storia. Una storia fatta di sacrifici enormi fin quando la Dea Bendata non ha deciso di baciarla, facendole vincere al concorso “”, quello che appunto permette, avendo a disposizione due anni di tempo, di cercare un appartamento quasi del tutto pagato dallo Stato. Ha vinto unae ha rilasciato un’intervista, ecco le sue parole (AnsaFoto) – Ilveggente.itNon solo: questo speciale concorso permette di avere subito, e in maniera immediata, 160mila euro in contanti da ...