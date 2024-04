VIDEO – Juventus-Fiorentina 1-0 | Serie A | gol e highlights della partita

(Di lunedì 8 aprile 2024), posticipotrentunesima giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo ilcon i gol e gligiocata all’Allianz Stadium di Torino. RIECCO IL CORTO MUSO –1-0 nel posticipotrentunesima giornata diA. Dopo quarantadue giorni latorna a vincere e lo fa con il suo schema classico: un gol, di un difensore, su calcio piazzato. Federico Gatti potrebbe già segnare al 12?, su cross di Federico Chiesa devia a centro area e colpisce la traversa col successivo tap-in di Dusan Vlahovic in rete annullato per fuorigioco attivo di Gleison Bremer. Da un angolo ...

