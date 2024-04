VIDEO | Damian Priest festeggia l’incasso del Money In The Bank in un night club di Philadelphia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 8 aprile 2024) Abbiamo assistito a un nuovo “Heist of The Century”? Questa notte, al termine del match tra Seth Rollins e Drew McIntyre che ha visto trionfare proprio quest’ultimo,ha incassato ilIn Thecontract vincendo per la prima volta nella sua carriera il World Heavyweight Championship. Grazie all’aiuto di CM Punk, che stanco delle provocazioni di McIntyre, ha attaccato lo scozzese “preparandolo” all’assalto dell’Archer of Infamy, il Judgment Day esce decisamente vittorioso da questa edizione di WrestleMania, nonostante le sconfitte di Dominik,e Balor nella prima serata. Perre in maniera altisonante la sua vittoria a WrestleMania Sunday,ha deciso di portare il suo titolo “a spasso” nella notte ...