VIDEO Banda di falsari sgominata a Napoli | le parole di Gratteri e Marinaccio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbero diffuso in tutta Europa, e in particolare in Francia circa 60 milioni di euro contraffatti, banconote da 50 e 100 euro di pregevole fattura, ladilegata al clan Mazzarella didai carabinieri nel corso di una vasta operazione al termine della quale sono state notificate 63 misure cautelari emesse dal gip disu richiesta dalla DDA partenopea. La circostanza è stata resa nota nel corso di una conferenza stampa nella Procura diindetta dal procuratore Nicolaa sono presenti, tra gli altri, i generali dell’arma Scandone e Cavallari. Le banconote da 100 euro costavano agli acquirenti 10 euro, 5 euro invece per quella da 50 euro. Nel corso dell’incontro con la stampa è stato anche ...