Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2024 ore 19 | 45

DELL'8 APRILEORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA VEIENTANA SI E' DA POCO CONCLUSO L'INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL'ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE DI VITERBO, LA CIRCONE STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO IN DIMINUZIONE ANCHE SULLA RESTANTE RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO E' ANCORA PRESENTE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA; ALTRI LAVORI RALLENTANO IL TRAFFICO A NORD DELLA CAPITALE SULLA SALARIA, ALL'ATEZZA DI SETTEBAGNI VERSO MONTEROTONDO SCALO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA' PER IL MOMENTO E' TUTTO, A PIU' TARDI