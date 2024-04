Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024)DELL’8 APRILEORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI RESTANO FORTI DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI VITERBO; E CI SPOSTIAMO PROPRIO SUL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA, IN INTERNA TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLAFIUMICINO, ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA, QUI PER LA PRESENZA DI CANTIERI; ALTRI LAVORI RALLENTANO IL ...