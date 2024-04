Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024)DELL’8 APRILEORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA, IN CARREGGIATA OPPOSTA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA; CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO LO STESSO RACCORDO, E SEMPRE IN USCITA SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE; CI SPOSTIAMO POI SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA; ALTRI LAVORI RALLENTANO IL TRAFFICO SULLA SALARIA, QUI TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI VERSO MONTEROTONDO SCALO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ ...