Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024)DELL’8 APRILEORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; SULLA STESSA PONTINA PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA; SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA SALARIA, TRA IL RACCORDO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE MONTEROTONDO; E RESTANDO NELL’AMBITO DEI CANTIERI, SULLA DIRAMAZIONESUD, DALLE 22 DI STASERA E FINO ALLE 6 DI DOMANI 9 APRILE SARA’ CHIUSA PER LAVORI LA RAMPA DI USCITA SULLA A1 MILANO-NAPOLI PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DAL RACCORDO ANULARE E DIRETTO A FIRENZE: ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...