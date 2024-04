Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 aprile 2024)DEL 8 APRILE 2025 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A91FIUMICINO CODE TRA RACCORDO E COLOMBO DIREZIONE CENTRO CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E OSTIENSE IN ESTERNA SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E OSTIENSE SULLA DIRAMAZIONESUD SI STA IN CODA DA TOR VERGATA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RSCCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SULLA NETTUNENSE CODE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA DIREZIONE LATINA. ATTIVA RIDUZIONE DI CARREGGIATA, TRANSITO SOLO SU UNA CORSIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ASULLA ...