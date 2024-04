Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2024 ore 08 | 45

(Di lunedì 8 aprile 2024)DEL 8 APRILE 2025 ORE 08.30 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACHIUSO IL BIVIO TRA IL TRATTO URBANO DELL’A24 E LA TANGENZIALEEST PER INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI USCIRE A VIA FIORENTINI SULL’APPIA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CIAMPINO DIREZIONE. PRESTARE ATTENZIONE CONSUETE CODE PER TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONESUD E LAFIUMICINO E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE ALTEZZA A24, CASSIA, AURELIA E TRAFOIUMICINO E APPIA SULLA DIRAMAZIONESUD SI STA IN CODA DA TOR VERGATA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RSCCORDO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL ...

Da lunedì la metro A chiude in anticipo: sarà così per 8 mesi. Tutte le informazioni: Per motivi di viabilità, il servizio sostitutivo non transita dalla stazione Spagna. In alternativa ...Nuova prima di piazzale Appio/angolo via Faenza - fermata 70422 San Giovanni MA MC Re di Roma ...

I lavori a Firenze nella prossima settimana: Per la viabilità alternativa previsto il cambio di senso in via degli Strozzi da piazza della ... via degli Strozzi - via dei Vecchietti - via dei Pecori - via Roma - via dei Tosinghi. Piazza Pitti: ...