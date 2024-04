Via Gorki | primo stabile Casa Clima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 aprile 2024) È quasi ultimato il cantiere di via, iledificio di Cinisello Balsamo certificato con protocollo. L’altro giorno si è svolto un sopralluogo che ha visto tra gli ospiti anche il sindaco Giacomo Ghilardi. "L’opera della palazzina, con uno spazio commerciale, è stata resa possibile con l’utilizzo della legge 18, che rende fattibili gli interventi di rigenerazione con il passaggio in consiglio comunale – ha spiegato ilcittadino -. Avendo usato in maniera attenta una norma esistente, oggi è stata riqualificata un’area con la creazione di un edificio completamente autonomo da energia, grazie al sistema fotovoltaico, e completamente scollegato dalle linee del gas, con una facciata ventilata per garantire ottime prestazioni energetiche sia d’ inverno che in estate. Una struttura ...