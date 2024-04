Via Corelli | fiamme nel centro di accoglienza | tre ospiti intossicati

(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano, 8 aprile 2024 – Attimi di paura neldiper immigrati di via. Questa mattina, lunedì 8 aprile, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti nella struttura, per un principio di incendio sviluppatosi in una delle stanze dormitorio. Vigili del fuoco e carabinieri sul luogo dell'incendio (Canali) Alcuni materassi, per cause ancora da stabilire, hanno preso fuoco, ma il tempestivo intervento delle squadre di soccorso, composte da quattro mezzi provenienti dai distaccamenti di Marcallo e Gorgonzola, ha consentito di evitare il propagarsi delle. Non sono segnalati feriti gravi. Tre immigrati sono rimasti leggermentee curati dai sanitari del 118 a seguito dell'inalazione dei fumi. Dopo lo spegnimento delle ...

Una commissione d’inchiesta sul Cpr di via Corelli a Milano . È questa la richiesta che 27 consiglieri lombardi hanno depositato questa mattina in Regione. “Dopo il commissariamento di fine dicembre, ... (ilfattoquotidiano)

Alcuni consiglieri hanno proposto che il Comune di Milano si costituisca parte civile all'eventuale processo sul Cpr di via Corelli: "Dimostrerebbe un impegno tangibile per la giustizia sociale e la ... (fanpage)

Milano – Chiudere subito i Cpr. È la richiesta che arriva dai circa 500 manifestanti che si sono dati appuntamento in piazza Tricolore a Milano , per chiedere una nuova politica dei flussi migratori ... (ilgiorno)

Milano dice no ai CPR: il governo non ascolta - Sono stati in 5.000, sabato a Milano, a sfilare in corteo per portare solidarietà ai migranti detenuti nel locale CPR e chiederne la chiusura. « La manifestazione era aperta da uno striscione molto ch ...pane-rose