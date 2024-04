Vesuvio Race | Globulo Rosso Yacht Club Gaeta trionfa nella regata del Golfo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 aprile 2024) E’ il trionfo diquinta edizione della, lache ha visto cinquanta imbarcazioni contendersi il trofeo neldi Napoli con partenza dalla baia dell’Oncino di Torre Annunziata e ritorno a Castellammare di Stabia (Marina di Stabia) dopo 70 miglia nautiche ed aver attraversato, per il percorso principale, tutte le isole del: Procida, Ischia, Capri e la penisola sorrentina. La, organizzata dal Circolo Nautico Torre Annunziata, con il supporto essenziale del Porto Turistico di Marina di Stabia, sede logistica della manifestazione sin dalla prima edizione nel 2018, è stata supportata da Banca Progetto. A vincere in Overall (il tempo compensato grazie al quale imbarcazioni differenti ...