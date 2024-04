(Di lunedì 8 aprile 2024) Sin dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando Antifalsificazione Monetaria stanno eseguendo a, in altre località del paese ed in, un?ordinanza di...

tutto rivoluzionato, le Banconote da collezione oggi valgono una fortuna. I dettagli da ricercare e la scritta , immancabile. Un contesto in pieno fermento quello del collezionismo, soprat tutto , poi ... (informazioneoggi)

Vendita di banconote contraffatte in Italia e all’estero, decine di arresti tra Napoli e Francia - Sin dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando Antifalsificazione Monetaria stanno eseguendo a Napoli, in altre località del paese ed in Francia, un’ordinanza ...ilmattino

banconote contraffatte vendute in Italia e all’estero: maxi operazione dei carabinieri - Coinvolto il clan Mazzarella. Misure cautelari per decine di persone in un intervento tra Napoli, altri luoghi d'Italia e la Francia ...napolitoday

banconote contraffatte. Traffico tra Italia e Francia - Decine di persone gravemente indiziate di Vendita di valuta in euro contraffatta in Italia e all’estero. I carabinieri del comando Antifalsificazione Monetaria hanno eseguito a Napoli, in altre ...rainews