Sin dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando Antifalsificazione Monetaria stanno eseguendo a Napoli , in altre località del paese ed in Francia , un?ordinanza di... (ilmattino)

Vendita di banconote contraffatte in Italia e all’estero, decine di arresti tra Napoli e Francia - Sin dalle prime ore di questa mattina, i carabinieri del comando Antifalsificazione Monetaria stanno eseguendo a Napoli, in altre località del paese ed in Francia, un’ordinanza ...ilmattino

La camorra vendeva banconote false in Italia e all’estero, decine di arresti - La camorra vendeva banconote false anche all'estero: in corso blitz dei Carabinieri del Comando Antifalsificazione Monetaria. Sin dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del comando Antifalsi ...msn

banconote false vendute in Italia e all’estero per conto dei “Mazzarella”: decine di arresti - NAPOLI – Vendita di banconote false in Italia e all’estero per conto del clan Mazzarella. Questa l’accusa che ha portato a decine di arresti all’alba da parte dei Carabinieri del comando Antifalsifica ...ilmeridianonews