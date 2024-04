Vendevano euro falsi in Italia e all' estero | maxi blitz dei carabinieri a Napoli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 aprile 2024) AGI - Sono 62 le persone arrestate per le indagini sulla produzione di banconote contraffatte a. Oltre 200 uomini dell'Arma deihanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip di, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura diguidata dal procuratore Nicola Gratteri, che dispone la custodia cautelare in carcere per 48 indagati, gli arresti domiciliari per altri 14 e un divieto di dimora. L'attività di produzione e vendita di banconote avveniva in un'area del centro di, in particolare nei quartieri Mercato e Pendino, zona sotto il controllo del clan Mazzarella. Le banconote hanno poi trovato diffusione in tuttapa, in particolare in Francia. Le banconote venivano realizzate in tagli di 20, 50 e 100e venivano vendute ...