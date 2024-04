Vende superalcolici a minorenni | denuncia e maxi multa per il barista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024) Bologna, 8 aprile 2024 – Sono stati sorpresi a bereseduti ai tavolini di un bar, nonostante fossero. Così gli agenti della polizia commerciale della polizia locale hanno staccato due verbali, per un totale di circa mille euro, nei confronti del titolare del locale, che è stato ancheto. Il tutto è accaduto sabato sera intorno alle 23 quando gli agenti della polizia locale, impegnati in un servizio in abiti civili per contrastare gli eccessi della movida, hanno notato un gruppo di ragazzi di giovanissima età seduti in due tavoli, di un bar in piazza Malpighi, intenti a bere. Gli agenti hanno identificato i dieci ragazzi, tuttie alcuni di soli quindici anni. Sui tavoli sono state trovate birre e drink a base di gin e vodka, tutti con servizio ...