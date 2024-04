Vela | Globulo Rosso vince la quinta edizione della Vesuvio Race

LE IENE - Sinner accetta la sfida e scende in campo per un incontro a ping pong con Stefano Corti, martedì 9 aprile su Italia1 - Martedì 9 aprile, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: Tananai e Michela Giraud.Nei giorni scorsi, sui p ...napolimagazine

Vesuvio Race, Globulo Rosso (Yacht Club Gaeta) trionfa nella regata del Golfo - E’ il trionfo di Globulo Rosso nella quinta edizione della Vesuvio Race, la regata che ha visto cinquanta imbarcazioni contendersi il trofeo nel Golfo di Napoli con partenza dalla baia dell’Oncino di ...ildenaro

Globulo Rosso (Yacht Club Gaeta) vince la Vesuvio Race - In tempo reale Farr e’ Night è la più veloce ma il compensato premia i lazialiIscrizioni record con cinquanta barche partecipanti Il Circolo Torre Annunziata: “Per la sesta edizione cresceremo ancora ...ilnautilus