Sono trascorsi undici anni dal momento in cui Jorge Mario Bergoglio, con il suo ?buonasera? in Piazza San Pietro annunciava un pontificato tutto nuovo, all'insegna... (leggo)

Con un documento ufficiale del Dicastero per la Dottrina della Fede, Dignitas infinita, che raccoglie il lavoro di cinque anni e ha ottenuto il via libera del Papa, il Vaticano mette nero su bianco ... (secoloditalia)

Vaticano. Pro Vita Famiglia: Papa Francesco incoraggia attivismo contro aborto, gender, eutanasia e utero in affitto - 8 aprile 2024. Le dichiarazioni della Santa Sede su aborto, gender, eutanasia e utero in affitto come offese alla dignità umana ci incoraggiano a proseguire e aumentare le nostre campagne di sensibili ...adnkronos

Da Dalì a De Sica, al via gli eventi culturali del Giubileo - In preparazione al Giubileo 2025 il Vaticano mette in campo una serie di eventi culturali che saranno proposti già a partire dalle prossime settimane. (ANSA) ...ansa

Torino, attivisti pro Palestina contestano presidio per Israele - Circa 150 attivisti pro Palestina hanno cercato di raggiungere un presidio organizzato in via Verdi, davanti al rettorato dell'Università degli Studi, una trentina di sigle tra partiti e associazioni ...ansa