Valsa | prima vittoria nel ’gironcino’ Cisterna battuta in due ore e mezza

(Di lunedì 8 aprile 2024) Dopo due ore edi battaglia non sempre indimenticabile arriva il primo successo nel gironcino Challenge per una Modena Volley certamente volitiva ma ancora zeppa di incertezze e inciampi, capace di farsi rimontare ben quattro vantaggi cospicui, riuscendo comunque a portare a casa tre dei quattro set di ‘spreco’ e quindi il successo al tie break contro unache ha di fatto segnato le sorti dell’incontro con proprio servizio: nel bene (primo e quarto set) e nel male, soprattutto in un tie break da sei errori diretti dai nove metri. Coi risultati maturati dagli altri campi Modena è comunque penultima, dato che Padova ha annichilito 3-0 la Lube e Verona ha strappato un punto sul campo di Piacenza, ma la lotta per le semifinali è ancora apertissima. Basta avere la voglia dimostrata dai gialloblù soprattutto nel finale. Rispetto al match ...