Valeria Parrella e il nuovo libro di racconti | «L’erotismo è il mio happy end» L’intervista

(Di lunedì 8 aprile 2024) Non c’è un fil rouge, ma si parla, e tanto, di amore e delle sue innumerevoli facce, di sesso e della passione che svanisce, di relazioni interrotte, anche attraverso figure femminili di oggi e del passato, come Didone con la sua lettera piena di ironia a Enea che l’ha sedotta e abbandonata. E, a fare da sfondo a tutto questo in Piccoli miracoli e altri tradimenti, una raccolta di 12di, c’è Napoli, che riflette ed esalta contraddizioni e stati d’animo dei personaggi. «La brevità le si addice», sostiene la scrittrice. «È una città stratificata, non descrivibile nella sua totalità, immutabile. Non resta che rappresentarla attraverso i suoi protagonisti. Per esempio, la Margherita del racconto Caffè è ...