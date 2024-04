Valentina Vezzali | chi è la campionessa di fioretto all’Isola dei Famosi 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 8 aprile 2024)è una delle più grandi campionesse italiane. Un mostro sacro nella disciplina del, in grado di scrivere alcune delle pagine più rilevanti della storia di questo sport. Col tempo, però, il suo volto ha trovato spazio in ambiti differenti, come quello politico, per poi tentare la sfida del mondo dello spettacolo. È infatti nell’elenco dei concorrenti de L’Isola dei. Chi èNata il 14 febbraio 1974 a Jesi,è un’ex schermitrice, specializzata nella disciplina del. Conclusa la sua carriera, è stata impegnata in politica con il ruolo di sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega allo sport. Il tutto nel ...