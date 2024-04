Valentina Lavazza | ascolta “L’amore dentro te”

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 8 aprile 2024) È in rotazione radiofonica “TE”, il primo brano del nuovo progetto diinterpretato con i Piccoli Cantori di Milano disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 29 marzo. “TE” è un brano fortemente voluto da, una mamma che canta ai suoi bambini e allo stesso tempo canta per i bambini malati per reagire ad un momento di grande dolore. I bambini sono per i genitori fonti di amore e di energia e trasmettono il coraggio di trasformare il dolore in gioia. Uno scambio profondo di emozioni in musica da cui nasce un momento di leggerezza, ma anche di grandi verità.è l’unica forza che ha il potere di (s)muovere il mondo. La realizzazione e la produzione ...