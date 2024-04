Valditara | Per gli insegnanti 160 euro in più al mese

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara , ha sottolineato l'importanza di valorizzare il merito e il talento dei ragazzi come fondamentale per il loro sviluppo. L'articolo Scuola ... (orizzontescuola)

stipendio insegnanti: dovrebbero essere accreditati in media 160 euro in più al mese , grazie agli effetti dell'ultima legge di Bilancio. Lo ha ricordato il Ministro dell'Istruzione e del Merito ... (orizzontescuola)

Abbattiamo le barriere. Valditara ospite di Aut&Friends: "Così favoriamo l’inclusione" - Trezzano sul Naviglio, il ministro all’evento dedicato ad autismo e disabilità giovanile "La diversità è un valore". L’appello del sindaco: "Aumentiamo i trasferimenti ai Comuni".ilgiorno

Le scuole cadono a pezzi, ma Valditara pensa a vieterà il rispetto degli studenti mussulmani - Mentre le scuole cadono a pezzi, la priorità del ministro Valditara è stata quella di vietare che si desse pari dignità agli studenti di una religione diversa da quella che Salvini sostiene di profess ...gayburg