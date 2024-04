Utilizzare il calore della Terra per alimentare e riscaldare casa

(Di lunedì 8 aprile 2024) CREARE IMPIANTI di taglia medio-piccola che producano energia in luoghi lontani dai grandi impianti o in zone disagiate o mal collegate alle grandi reti energetiche o contribuiscano alla decarbonizzazione. All’inizio degli anni ’80 significava "guardare lontano" e fu ciò che fece Mario Gaia, professore di Energia al Politecnico di Milano fondando Turboden. L’azienda bresciana produce impianti che possono generare energia elettrica e termica sfruttando molteplici fonti, come le energie rinnovabili (biomasse, energia geotermica, energia solare), i combustibili tradizionali e ildi scarto dei processi industriali, gli inceneritori di rifiuti, i motori o le turbine a gas. Una delle classiche aziende che hanno fatto la fortuna del tessuto industriale nazionale e che non è passata inosservata, tanto che nel 2013 Turboden è entrata a far parte del gruppo Mitsubishi ...

