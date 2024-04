Usa | ore 14 | 40 | eclissi totale di oltre 4 minuti in Texas

(Di lunedì 8 aprile 2024) Washington, 8 apr. (Adnkronos) - Più di quattrodisi sono avuti a in, a partire dalle 14,40 (le 20,40 in Italia), rendendo il paesaggio buio come la notte. Le temperature nella zona sono scese, passando dall'umidità soffocante al freddo in pochi

Eclissi totale di Sole, il cielo si oscura dal Messico al Texas: la diretta - È iniziata nel Pacifico meridionale l'eclissi totale di Sole dell'8 aprile 2024 che oscura i cieli in Messico, Usa e Canada. I primi ad assistere ...lapresse

L’eclissi totale di Sole dell’8 aprile: le immagini in diretta dal Nord America - L’eclissi solare totale è stata visibile in alcune parti del Messico, Canada, e negli Stati Uniti. Il culmine della totalità, di 4 minuti e 28 secondi, si è verificato vicino a Torreon, in Messico.fanpage

Pressing degli Usa per la tregua ma Netanyahu insiste su Rafah - Fonti israeliane: 'Ancora non vediamo una intesa all'orizzonte' su Gaza nelle trattative indirette tra le parti al Cairo, come avevano lasciato intendere alcune informazioni trapelate sui media. Anche ...ansa