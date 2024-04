Usa | eclissi conclusa | fenomeno si sposta in Canada

(Di lunedì 8 aprile 2024) Washington, 8 apr. (Adnkronos) – Per gli Stati Uniti l?totale si è ormai. Dopo essersita in più di una decina di Stati, dal Texas al Maine, per gli Usa l?totale è ormai terminata. Il percorso delastronomico continuerà arsi sulle province canadesi del New Brunswick e di Terranova ancora per qualche minuto. L’parziale continuerà sugli Stati Uniti per poco più di un’ora, terminando nel Maine alle 16,41 (ora locale). L'articolo CalcioWeb.

L'eclissi ferma il Nord America, il Canada e il Messico - L'intero Nord America, dal Messico al Canada, si è fermato per ammirare l'eclissi di sole, la prima del secolo ad attraversare i tre Paesi, dopo quella del 2017 che oscurò prevalentemente gli Stati Un ...huffingtonpost