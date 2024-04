Usa | Biden | ‘non siate sciocchi a guardare eclissi senza occhiali’

(Di lunedì 8 aprile 2024) Washington, 8 apr. (Adnkronos) – Joeha incoraggiato gli americani a non essere ??, guardando direttamente il sole durante l?solare. Chiaro il riferimento del presidente Usa al suo probabile rivale elettorale, Donald Trump, che nel 2017 osservò l’proteggere gli occhi.“Ragazzi, godetevi l’, ma andate sul sicuro, non”, ha dettoin un videomessaggio pubblicato su X – indossando un paio di occhiali speciali sullo stesso balcone della Casa Bianca da cui Trump osservava unsolare parziale nel 2017occhiali. L'articolo CalcioWeb.

Il politologo: Incombe la minaccia iraniana. Ora per la tregua gli ostacoli arrivano soprattutto da Hamas, la Striscia terra di nessuno (corriere)

Washington, 8 apr. (Adnkronos) - Joe Biden ha incoraggiato gli americani a non essere “ sciocchi ”, guardando direttamente il sole durante l' eclissi solare. Chiaro il riferimento del presidente Usa al ... (liberoquotidiano)

Netanyahu: c’è una data per Rafah Usa, spinta per 6 settimane di stop - Il premier incalzato a entrare dagli oltranzisti. Timido ottimismo dei mediatori sulla tregua DAL NOSTRO CORRISPONDENTE GERUSALEMME - Quel passo che manca alla «vittoria totale» misurato da Benjamin N ...corriere

Pressing degli Usa per la tregua ma Netanyahu insiste su Rafah - Fonti israeliane: 'Ancora non vediamo una intesa all'orizzonte' su Gaza nelle trattative indirette tra le parti al Cairo, come avevano lasciato intendere alcune informazioni trapelate sui media. Anche ...ansa