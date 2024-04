Uomini e Donne | l’opinione di Anelante sulla puntata del 8 04 24

(Di lunedì 8 aprile 2024) A commentare laodierna di, uno degli utenti storici del nostro blog. Eccovidel nostro. Ci sono poche certezze nella vita. I trattamenti completamente e diametralmente opposti e senza alcuna ratio logico/causale a seconda di chi si siede a centro studio adsono una di quelle. E bene o male pur nella evidente schizofrenia della cosa ci rassicurano come quel porto avito provvidenziale e sicuro nel periglioso navigare fra i flutti incerti della vita di ogni dì. Oggi variazione numero ottocentoventordicimilllemila sul tema, in 3 atti ciascuno con finale diverso quanto a reazione “Mariana”, ed interludio. ATTO 1) Aurora, Cenerent…Tiziana, Federico e Marcello. Reazione Mariana: caz*iata selettiva con ...

Il divario di longevità tra uomini e donne è in aumento. Se si fa un giro in una qualsiasi casa di riposo, salta subito agli occhi il vero e proprio squilibrio nel rapporto numerico tra i sessi, e ... (gqitalia)

Uomini e Donne: Aurora Tropea e Tiziana Riccardi, amicizia o strategia Interviene Maria - Le due dame del parterre femminile del Trono Over non la raccontano giusta: a quanto pare gli opinionisti e persino Maria De Filippi hanno qualcosa da dire ...serial.everyeye

"Uomini e Donne", Aurora Tropea e Tiziana Riccardi: da amiche a rivali - Le due dame del trono over hanno espresso il desiderio di continuare la conoscenza con Federico... Le due dame, da sempre amiche, diventeranno rivali Nel corso della puntata in onda su Canale 5 luned ...tgcom24.mediaset

L'Orchestra Olimpia protagonista con BigMama a "No Women No Music" - «La nostra è una realtà al femminile – ha detto Pandolfi a nome di Orchestra Olimpia – ma è bello, in un progetto come quello di Una nessuna e centomila, vedere insieme Donne e Uomini. È infatti ...viverepesaro