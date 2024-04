Uomini e Donne anticipazioni oggi | diretta streaming Trono Over e Classico | 8 aprile 2024 Video Witty TV

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 8 aprile 2024)della puntata di, lunedì 8in onda su Canale 5 con latestuale. Cosa succederà nella puntata di? Novità neldi Ida, ma anche del nuovo tronista Daniele. Intanto novità in arrivo anche per Gemma. L’appuntamento è con lalive della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con lenotizie daTv e Mediaset., la puntata di lunedì 8intestuale condaTv +++ in aggiornamento ...