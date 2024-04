Un' opera necessaria Ponte sullo Stretto | Borghi | per chi mi dispiace

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 8 aprile 2024) È questione di opportunità economico-finanziaria per un Paese - specie nel Meridione - che di priorità non se ne fa mancare di certo. È motivo di sdegno e preoccupazione per le famiglie messinesi e calabresi costrette all'esproprio della propria abitazione. È argomento di dibattito acceso in merito alla prospettiva di sostenibilità ambientale di un progetto tanto invasivo. Ma la battaglia di Matteo Salvini e della Lega affinché venga realizzato l'ormai celebrenon si placa. Durante la trasmissione Prima di Domani, il senatore del Carroccio Claudioha criticato l'approccio di chi, come Vittorio Feltri, pensa che l'abnorme cifra destinata al progetto sarebbe più utile se applicata ad altre aree di maggior urgenza qual è, a titolo esemplificativo, la sanità. «Bisogna fuoriuscire da questo mondo ...