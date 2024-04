UniVanvitelli | a Scienze Politiche workshop su Valenzi e proiezione del doc “La Giunta” di Alessandro Scippa

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 aprile 2024) Caserta. Amministrare una città come Napoli tra emergenze e problemi atavici, ma anche con enormi potenzialità e ricchezze spesso rimaste inespresse e mai sfruttate adeguatamente, e ripercorrere le esperienze illuminate targatee Bassolino: sarà questo il tema del seminario promosso per domani, martedì 9 aprile, dal dipartimento didell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. In occasione delladel documentario “La”, curato dal registaed incentrato sull’azione amministrativa delle giunte di Maurizio, il primo sindaco comunista della città partenopea, il dipartimento diospiterà Antonio Bassolino, sindaco del ...